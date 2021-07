Harry Styles e Olivia Wilde, Twitter

Dopo aver lasciato il set del film “My Policeman”, a Venezia, Harry è stato raggiunto da Olivia all’Argentario

Dopo essere stato avvistato a Venezia, sul set del film “My Policeman” di Michael Grandage, Harry Styles si gode qualche giorno di vacanza in Toscana. L’attore e cantante britannico, ex membro degli One Direction, è stato visto e fotografato assieme all’attrice Olivia Wilde all’Argentario.

Harry Styles e Olivia Wilde a Porto Ercole

Una vera e propria fuga romantica, una volta terminate le riprese del film, come confermato da una fonte esclusiva a “Page Six”. Olivia Wilde ha raggiunto Harry in vacanza, dopo aver trascorso alcuni giorni con i figli Otis, 7 anni, e Daisy, 4 anni, avuti con l’ex fidanzato Jason Sudeikis. “Olivia è rimasta con i suoi figli, poi è volata a Porto Ercole per raggiungere Harry”, ha aggiunto la fonte.

Sempre secondo “Page Six”, Harry (27 anni) e Olivia (37 anni) si frequenterebbero dal gennaio scorso, dopo essersi incontrati sul set del loro thriller psicologico “Don’t Worry Darling”, che lei ha diretto e che vede Harry tra i protagonisti.

Da quel momento la frequentazione sarebbe diventata piuttosto seria, rivela ancora la fonte vicina alla coppia. Le passeggiate abbracciati e i momenti insieme in Toscana, come testimoniato dalle foto postate sui social dai fan, confermano, adesso, l’amore tra i due.

