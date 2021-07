Giorgia Palmas

Giorgia Palmas è tornata a casa con Filippo Magnini, la loro piccola Mia e la primogenita Sofia per godersi un mare cristallino e tanto relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

vacanza a tre per Filippo Magnini, Giorgia Palmas e la loro piccola Mia. La bella famiglia è volata in Sardegna, terra di origine dell’ex Velina, per godersi un mare cristallino e tanto relax. Primaa tre pere la loro piccola. La bella famiglia è volata in, terra di origine dell’ex Velina, per godersi un mare cristallino e tanto relax.

coppia ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo libero in famiglia, documentando sui social le ore passate fra tintarella in spiaggia e bagni indimenticabili, sempre in compagnia della bambina. È la prima volta che Mia, nata lo scorso 25 settembre a Milano, va al mare. Laha deciso di ritagliarsi un po’ dilibero in, documentando sui social le ore passate fra tintarella in spiaggia e bagni indimenticabili, sempre in compagnia della bambina.



La bella conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana si abbronza e sfoggia un fisico perfetto nonostante la gravidanza. Con la mora 39enne e lo sportivo, che lo scorso 12 maggio hanno pronunciato il fatidico “Sì” in Comune nel capoluogo lombardo dove vivono, c’è anche Sofia, la primogenita di 12 anni che l’artista sarda ha avuto dall’ex Davide Bombardini. La bella conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana sie sfoggia un fisico perfetto nonostante la gravidanza. Con la mora 39enne e lo sportivo, che lo scorso 12 maggio hanno pronunciato il fatidico “Sì” in Comune nel capoluogo lombardo dove vivono, c’è anche, la primogenita di 12 anni che l’artista sarda ha avuto dall’ex

Giorgia Palmas si gode la tintarella

Giorgia e Filippo aspettavano da tempo di partire per la Sardegna. Finalmente, messa un po’ da parte l’emergenza Covid, sono riusciti a coronare il loro sogno: far conoscere a Mia il mare incontaminato e la sabbia bianchissima dell’isola.

Adesso la coppia ha un altro sogno nel cassetto: promettersi ancor una volta amore eterno. Questa volta, però, in chiesa, con una bella festa e un super viaggio esotico.

Per il momento, però, Giorgia Palmas si gode la sua Sardegna e posta sul social bellissime cartoline dal mare: “Operazione carboncino ufficialmente iniziata”, scrive. C’è spazio pure per uno shooting sulla sabbia di Chia. Il due pezzi all’uncinetto che porta mette in mostra il corpo sensuale e longilineo: è davvero una mamma al top.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata