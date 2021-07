Emma Marrone

Emma Marrone ha una vera e propria fobia dell'aereo e mostra il suo terrore in alcune foto postate su Instagram

Emma Marrone è famosa per la sua fobia degli aerei. E ora, dopo circa due anni di stop dovuti alla pandemia, la cantante pugliese è stata costretta a volare nuovamente. E così ha documentato la sua reazione, decisamente divertente. L’artista appare tesa, per nulla a suo agio sul mezzo che è costretta a prendere per i suoi costanti impegni di è famosa per la suadegli. E ora, dopo circa due anni didovuti alla pandemia, la cantante pugliese è stata. E così ha documentato la sua reazione, decisamente divertente. L’artista appare, per nulla a suo agio sul mezzo che è costretta a prendere per i suoi costanti impegni di lavoro



Nelle immagini postate su Instagram dimostra la sua grandissima paura per tutto il viaggio: la sua faccia è sofferente, letteralmente pietrificata dallo spavento. Nelle immagini postate su Instagram dimostra la sua grandissimaper tutto il viaggio: la sua faccia è, letteralmentedallo spavento.

La cantante non nasconde ai fan questa sua debolezza. Nelle stories scrive: “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”. E, insieme all’inseparabile Francesca Savini e all’amico Silvano Riccardi, il viaggio comincia.

Due voli in un solo giorno sono troppi per la cantante, che si agita tutto il tempo senza riuscire a calmare la sua ansia.

Emma Marrone in preda all’ansia

“Io soffro solo per la musica, che sia chiaro”, sottolinea la bionda salentina ironicamente condividendo un breve filmato in cui la si vede seduta in aereo, un volo privato, mentre quasi trema a causa di alcuni vuoti d’aria.

Naturalmente la sua ansia è irrazionale, visto che il volo procede senza troppi intoppi. Emma arriva a destinazione, si esibisce in Puglia a ‘Battiti Live’ e poi torna indietro, impegnata con le date del suo tour, il ‘Fortuna Live’.

Ma la sua fobia per gli aerei non si placa: “Nemmeno troppo agitata”, sottolinea scherzosamente l’amico che si fa fotografare accanto a lei presa dal panico durante il viaggio sul volo.

