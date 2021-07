Zendaya

L’attrice e cantante ha indossato un abito che rende omaggio a quello di Versace che la popstar aveva sfoggiato nel 2003

Come Beyoncé, 18 anni dopo. Zendaya, in occasione dell’ultima edizione dei BET Awards, ha omaggiato Beyoncé sfoggiando lo stesso abito indossato dalla pop star nel 2003.

La giovane cantante e attrice, ex stellina Disney, famosa per la serie tv televisiva “Euphoria”, per la quale ha vinto anche un Emmy Awards, ha indossato un abito di Versace che omaggia il vestito indossato da Beyoncé nel 2003.

Lo ha fatto in occasione dei BET Awards, premi che celebrano artisti afroamericani nel campo della musica, della recitazione e di altre categorie.

Zendaya e il vestito molto simile a quello di Beyoncé

Il vestito indossato da Zendaya è molto simile a quello di Beyoncé ma meno attillato e più lungo. A rivelarne per primo i dettagli è stato lo stylist Law Roach che su Instagram ha postato un video ricordando “Era giusto…” e le immagini della cantante con la caption: “Rendiamo omaggio alla regina Beyoncé che indossa Versace nella stagione primavera/estate 2003…”.

Tra i premiati ai BET Awards 2021, il premio come miglior artista maschile nella categoria R&B/Pop è andato a Chris Brown, mentre il miglior gruppo è stato quello composto da Bruno Mars e Anderson Paak.

