Rihanna si è immortalata in una serie di foto sexy per presentare la sua nuova collezione

Rihanna ha lasciato tutti i suoi fan di Instagram senza fiato quando è apparsa sul suo profilo social in versione decisamente hot, con indosso alcuni pezzi della sua collezione di lingerie Savage X Fenty.

La superstar, 33 anni, ha così annunciato il lancio di una capsule collection a tema Pride, a beneficio di 5 organizzazioni dedicate ad aiutare le comunità Lgbt.



La star è così andata su Instagram per mostrare, attraverso alcune foto decisamente provocanti, un perizoma di pizzo decorato con arcobaleno e calze autoreggenti abbinate. La location? Un letto matrimoniale rivestito con lenzuola color crema.

Rihanna sempre più innamorata



Rihanna ha spiegato che i pezzi sono stati creati in collaborazione con la sua organizzazione no-profit, Clara Lionel Foundation. Le vendite della collezione andranno a beneficio delle organizzazioni dedicate ad aiutare le comunità Lgbt, tra cui: Glaad, Audre Lorde Project, Trans Latina Coalition, Caribbean Equality Project e Trans Wellness Center.

La linea include abiti unisex in seta dai colori vivaci, completi intimi in cotone, boxer, slip e altri pezzi di lingerie in tema Pride.

La diva attualmente ha una relazione diventata molto seria con il rapper americano ASAP Rocky, che ha definito la cantante di 'Umbrella' "l'amore della mia vita". Negli ultimi giorni la coppia è stata più volte paparazzata a New York fra passeggiate e cene romantiche.

Insomma, per la popstar non ci sono solo gli affari. Il suo cuore batte per un rapper che, si vocifera, potrebbe essere davvero l’uomo della sua vita.

