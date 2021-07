Mikaela Silva

Mikaela Silva, ex Velina, è in crisi con il suo fidanzato a causa della distanza: lui vive in Cina e la storia sembra essere arrivata a un bivio

single. Dopo 4 anni, la bella artista ex Velina ha detto addio tra le lacrime al bancone del Tg satirico più seguito d’Italia e la stessa sorte potrebbe toccare anche al fidanzato lontano. Mikaela Silva si sta godendo la sua prima estate lontana da ‘Striscia la Notizia’ e forse anche la prima da. Dopo 4 anni, la bella artista ex Velina ha detto addio tra le lacrime al bancone delpiù seguito d’Italia e la stessa sorte potrebbe toccare anche al fidanzato lontano.

“Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo”, ha raccontato in una recente intervista.

Insomma, per Mikaela Silva questo è un periodo di grandi cambiamenti, sia a livello lavorativo che personale.

La 27enne non ha mai nascosto di desiderare una famiglia e la storia a distanza con Bashir adesso sembra essere arrivata a un bivio. D’altronde la coppia è separata da ben 7 mesi: lei in Italia e lui in Cina, dove studia Economia e lavora come deejay.

Mikaela Silva cambia tutto: carriera e famiglia

Mikaela Silva aveva conosciuto il suo attuale fidanzato proprio in Cina, prima di diventare famosa in Italia, quando lavorava con una compagnia di ballo. Da allora però molte cose sono cambiate: lei non ha nessuna intenzione di mettere da parte la carriera nel mondo dello spettacolo e in futuro vorrebbe diventare mamma di ben 6 bambini.

Classe 1994, la ballerina di origini russe è già un volto noto del piccolo schermo italiano. La giovane è nata a Mosca e fin da piccola la sua più grande passione è stata la danza. All’età di 6 anni è arrivata in Italia ma subito dopo il diploma ha deciso di andare a vivere in Cina per 3 anni.

Proprio nel paese asiatico Mikaela Silva ha incontrato il suo fidanzato. I due si sono innamorati e hanno deciso di vivere la loro storia separati a causa dei rispettivi impegni.

Durante la sua ultima intervista Mikaela ha fatto però intendere che le cose non stanno andando come previsto. E presto potrebbe anche arrivare l’ufficialità.

