Lady Diana

Per l’occasione e per ricordare la mamma William e Harry si ritroveranno insieme

Lady Diana, oggi, 1 luglio 2021, avrebbe compiuto 60 anni. La sua vita è stata interrotta molto prima, in quel maledetto schianto a Parigi, nel tunnel del Pont de l’Alma, il 31 luglio 1997, ma la “People’s Princess“, la principessa del popolo, resta viva nel ricordo di tutti.

A cominciare dai figli, William e Harry, che oggi si ritroveranno insieme per inaugurare la statua dedicata a Lady Diana nei giardini di Kensington Palace. Una “breve cerimonia”, come annunciato dalla stessa famiglia reale, con pochi amici, a causa delle restrizioni per la nuova ondata di contagi nel paese.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre ai figli, alcuni membri della famiglia Spencer e i due autori del monumento, lo scultore Ian Rank-Broadley e il designer di architetture da giardino Pip Morrison.

Lady Diana icona di stile: sempre vivo il suo ricordo

Icona di stile, donna che ha cambiato il rapporto tra sudditi e monarchia, Lady Diana dopo tanti anni continua a essere un simbolo e a dettare la moda, come ha raccontato alla “Cnn” Jack L. Carlson, stilista per Rowing Blazers che ha lanciato una linea tutta ispirata a lei.

“Aveva uno stile tutto suo, non era una che seguiva la moda, ma andava per la sua strada e noi tutti eravamo ammirati e provavamo a seguirla”. Basti pensare all’iconico maglione rosso con le pecorelle bianche e nere, che Diana indossò durante una partita di polo nel 1980 e che Jack L. Carlson ha riprodotto, vendendone in un’ora e mezza la quantità che normalmente avrebbe venduto in tre mesi.

I 60 anni della principessa del Galles, però, saranno anche l’occasione che farà ritrovare i principi William e Harry, che nel 2021 si sono rivisti soltanto in occasione del funerale del principe Filippo. Secondo quanto riporta il “Daily Telegraph”, il principe William e il principe Harry avranno un incontro privato dopo la cerimonia di inaugurazione della statua.

Harry è arrivato venerdì scorso in Gran Bretagna e ha trascorso la quarantena obbligatoria nel cottage di Frogmore, la sua ex residenza, dove ora vive la cugina Eugenia con la famiglia. Non ci sarà la moglie Meghan, rimasta negli Usa con il piccolo Archie e la neonata Lilibet Diana e, a causa delle restrizioni, non dovrebbe esserci nemmeno Kate, che avrebbe già visitato privatamente la statua dedicata a Diana assieme ai figli George, Charlotte e Louis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata