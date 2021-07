Jennifer Garner

Jennifer Garner cerca di non pensare alla storia fra Ben Affleck e Jennifer Lopez e si dedica ai 3 ragazzi

Ben Affleck è sempre più ennifer Lopez, figli avuti dall’attore premio Oscar. La diva, 49 anni, è stata paparazzata a Los Angeles mentre lasciava Samuel, 9 anni, agli allenamenti di nuoto. Subito dopo Jennifer si è concentrata su Violet, 15 anni, con la quale ha deciso di dedicarsi alla pedicure. Mentre il suo ex maritoè sempre più innamorato della bellissima J Jennifer Garner si gode i 3avuti dall’attore premio Oscar. La diva, 49 anni, è stata paparazzata a Los Angeles mentre lasciava, 9 anni, agli allenamenti di nuoto. Subito dopo Jennifer si è concentrata su, 15 anni, con la quale ha deciso di dedicarsi alla pedicure.

Vestita in modo casual, Jennifer Garner è apparsa come una mamma qualunque. Nonostante i successi e la popolarità, lei non fa mai mancare il suo supporto ai 3 figli nati durante il matrimonio con Ben Affleck. E con loro si diverte a gestire le commissioni quotidiane.



Così l’attrice prima ha fatto indossare a Samuel una muta e poi lo ha accompagnato in piscina per il corso di nuoto. Poi è corsa a prendere da scuola la figlia maggiore, Violet, per ritagliarsi con lei un po’ di tempo da dedicare al beauty. Mancava solo la piccola Seraphina, rimasta a casa. Così l’attrice prima ha fatto indossare a Samuel una muta e poi lo ha accompagnato inper il corso di nuoto. Poi è corsa a prendere da scuola la figlia maggiore, Violet, per ritagliarsi con lei un po’ di tempo da dedicare al. Mancava solo la piccola, rimasta a casa.

Jennifer Garner mamma felice

Jennifer Garner e Violet sono apparse in perfetta sintonia. La coppia mamma-figlia si è seduta l’una accanto all’altra sulle sedie della spa e ha chiacchierato attraverso le mascherine mentre gli addetti procedevano alla pedicure. Per loro, insomma, una bellissima giornata fra amiche.

Per Jennifer badare ai 3 figli è un modo per non pensare alla piega decisamente seria che sta prendendo il riavvicinamento fra Ben Affleck e J.Lo. In una recente intervista concessa ai media americani, l’attrice texana ha detto che “preferisce non essere coinvolta”.

I suoi rapporti con l’ex marito sono buoni per il bene dei ragazzi, ma l’idea di una famiglia allargata ancora non ha fatto breccia nel cuore della stella di Hollywood.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata