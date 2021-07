Daniele Scardina

La coppia è stata paparazzata mentre si baciava, nella notte milanese

Daniele Scardina e Cristina Buccino stanno insieme. A confermarlo i primi scatti pubblicati dei due, sorpresi a baciarsi nella notte milanese. Il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, dunque, avrebbe ritrovato il sorriso con la bella influencer. Nelle foto pubblicate dalla rivista “Chi”, Daniele e Cristina si scambiano sguardi di intesa, coccole, abbracci e baci appassionati.

Cristina è appena rientrata da una vacanza a Capri, come mostrano i suoi ultimi post su Instagram, Daniele è tornato dagli Stati Uniti. Appena hanno potuto, i due si sono ritrovati e pare non abbiano intenzione di separarsi, vivendo felici la loro storia.

Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta

Daniele Scardina, dunque, ha ormai definitivamente archiviato la sua storia d’amore e dimenticato Diletta Leotta. La bella conduttrice, nel frattempo, si gode il suo amore con Can Yaman, con il quale sta trascorrendo una fantastica vacanza in Turchia, durante la quale ha conosciuto anche la famiglia di lui. Daniele, invece, è felice e ha ritrovato il sorriso con Cristina. La bella influencer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è stata in passato fidanzata con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi.

