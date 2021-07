Chiara Nasti, Instagram

La bella influencer, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe da poco iniziato a frequentare il calciatore del Verona

Entrambi hanno di recente trascorso una vacanza a Ibiza e proprio lì si sarebbero conosciuti. L’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni avrebbero, così, iniziato a frequentarsi. Dopo la fine della storia con Nicolò Zaniolo, annunciata dalla stessa influencer napoletana nell’aprile scorso, Chiara avrebbe ritrovato il sorriso con un altro calciatore.

Ad annunciare la nuova storia d’amore dell’estate 2021 è stato il blogger Amedeo Venza, che ha postato alcune stories su Instagram che mostrano Chiara e Mattia insieme, a Ibiza, con altri amici. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la cosa, ma di certo entrambi hanno trascorso una vacanza sull’isola delle Baleari, negli ultimi giorni.

Tra mare, sole, cene e divertimento, dunque, c’è chi scommette che sia scattato qualcosa e che sia iniziata una frequentazione. Il centrocampista 26enne, mentre si gode le vacanze, è al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero vicino alla Fiorentina. Nel frattempo, però, si gode il mare e il divertimento.

Chiara Nasti e la fine della storia con Zaniolo

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”, aveva spiegato Chiara a fine aprile, in merito alla fine della storia d’amore con Zaniolo. Adesso, nelle foto postate da Ibiza, l’influencer sembra avere ritrovato il sorriso e la serenità.

