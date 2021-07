Carla Bellucci, Instagram

La modella britannica, 39 anni, lo farà sul sito OnlyFans, dove si guadagna per i contenuti condivisi

La nascita del proprio figlio trasmessa in diretta streaming: lo farà Carla Bellucci, modella e influencer inglese di 39 anni, molto seguita su Instagram, ma soprattutto su OnlyFans (un social diffuso e seguito principalmente nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie agli utenti).

Il social è noto, soprattutto, per essere “senza censure” ed è solitamente orientato verso un pubblico adulto. Proprio tramite OnlyFans Carla Bellucci trasmetterà live il suo parto e potrebbe guadagnare 12mila euro.

OnlyFans: live il parto di Carla Bellucci, influencer britannica

Già l’annuncio della gravidanza, nei mesi scorsi, ha fatto schizzare i guadagni e crescere la fama dell’influencer e modella britannica. L’idea è nata dalla richiesta di un fan, appunto, che le ha offerto 10mila sterline, circa 12mila euro, per trasmettere in diretta la nascita del suo bambino. A questo punto la stessa influencer ha deciso di estendere l’invito agli abbonati al suo canale e a proporre offerte per seguire il momento in cui suo figlio verrà al mondo.

“Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business”, ha detto la stessa Carla Bellucci che, dopo l’annuncio della gravidanza, racconta di aver vissuto “uno dei miei mesi migliori. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”, ha raccontato lei stessa al “Daily Star”.

