La modella e influencer ha postato alcune stories, mentre era in vacanza a Saint-Tropez, abbracciata a un uomo “del mistero”

Dopo la rottura con Tony Effe, negli ultimi mesi le hanno attribuito nuovi amori tra cui Sacky, giovane rapper di 19 anni, con il quale è stata paparazzata mano nella mano per le vie di Milano. Adesso Taylor Mega, in vacanza tra Saint-Tropez e Montecarlo, “confonde” ulteriormente fan e followers in merito al suo nuovo amore.

Senza dimenticare, però, le risate e l’ironia. La bellissima modella e imprenditrice, infatti, ha postato su Instagram alcune stories in compagnia di un “uomo misterioso”. Abbracci, tuffi in piscina e baci lasciano poco spazio ai dubbi: sarebbe lui il suo nuovo fidanzato.

Chi è il nuovo fidanzato di Taylor Mega

“Ma quanto sono romantica oggi. Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”, ha commentato la stessa influencer in una storia, proseguendo: “Non vi dico i commenti dopo queste storie”.

E ancora, scherzando con il suo compagno in piscina, ha aggiunto: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agé. Vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. Lui risponde di averne 38. “Ma come mai una persona che si affianca a me diventa automaticamente billionaire?” domanda la modella, in merito a chi sostiene che l’uomo al suo fianco deve essere molto ricco.

Ora Taylor Mega è rientrata a Milano, dopo la vacanza: “Quanto è bello andare in giro, ma quanto è bello tornare a casa propria!”, ha scritto postando alcune stories. I follower, però, attendono aggiornamenti sul nuovo fidanzato.

