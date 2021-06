Stefano De Martino

Stefano De Martino ha rivelato di aver avuto una parte in un film, senza svelare però altri dettagli

È un ballerino, un conduttore televisivo, un opinionista. Presto, però, per Stefano De Martino potrebbero aprirsi anche le porte del cinema: a rivelarlo è stata la stessa star napoletana.

Ospite al Festival del Cinema e della Tv di Benevento, ha raccontato: “Farò un film”. Dopo l’esordio in alcune fiction, in cui però ha recitato nei panni di se stesso, ora per l’ex ballerino di ‘Amici’ arriva anche il grande salto nell’industria cinematografica.



Sul palco del Festival, premiato come miglior conduttore della stagione televisiva, Stefano De Martino ha ammesso: "Reciterò in un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà". Poi, con grande ironia ha aggiunto: "Ma in promozione dirò che è venuto benissimo".

Stefano De Martino a gonfie vele

L’ex marito di Belen non sta più nella pelle: “Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”.



Nel frattempo la sua carriera va a gonfie vele. In autunno tornerà in televisione al timone di 'Stasera tutto è possibile'. Inoltre sarà lui capofila della serata di celebrazione per i 60 anni di Rai 2 che si terrà il prossimo 4 novembre.

Del resto, la Rai punta molto sul suo talento: “Stefano è un potenziale personaggio che può portare del nuovo nell’intrattenimento dell’ammiraglia”, ha affermato durante la conferenza stampa dei palinsesti il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

“Vogliamo mettere a fuoco dei volti che possano diventare il futuro di quest’azienda, senza però mortificare volti che hanno un passato più forte e possono continuare ancora”, ha poi chiarito.

Da parte sua, il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo ha avuto solo elogi per il napoletano. Che, ora, spera anche di conquistare la stima di pubblico e registi cinematografici.

