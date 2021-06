Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è l'ultima star a tentare, in ordine di tempo, la strada dell'impresa skincare

Scarlett Johansson ha deciso di lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria. L’attrice sta infatti per lanciare la sua linea di skincare, come già fatto da molte altre sue colleghe, ad esempio Jessica Alba. Ancheha deciso dineldell’. L’attrice sta infatti per lanciare la sua linea di, come già fatto da molte altre sue colleghe, ad esempio

La star, che in precedenza è stata ambasciatrice per l’Oreal Paris e per la linea di profumi di Dolce & Gabbana, ha rivelato di essere “affascinata dal potere trasformativo della bellezza” sin da quando era una bambina.



“Mia madre mi ha instillato la passione per la cura di sé fin dalla mia prima adolescenza”, ha raccontato l’attrice 36enne. Che poi ha proseguito: “Volevo creare qualcosa di nuovo, di mio. Il risultato è un approccio pulito e accessibile alla bellezza”. “Mia madre mi ha instillato laper ladi sé fin dalla mia prima adolescenza”, ha raccontato l’attrice 36enne. Che poi ha proseguito: “Volevo creare qualcosa didi mio. Il risultato è unalla”.

Kate Foster, che vestirà il doppio ruolo di co-fondatrice e Ceo. fondatrice e presidente. Il nuovo marchio sarà lanciato sul mercato all’inizio del 2022 e sarà guidato dall’ex dirigente di Juicy Couture,, che vestirà il doppio ruolo di co-fondatrice e Ceo. Scarlett Johansson sarà invece

Il momento magico di Scarlett Johansson

L’attrice ha spiegato di aver creato la sua linea con l’obiettivo di permettere a tutte di migliorare il proprio aspetto con il minimo sforzo.



Scarlett è solo l’ultima delle celebrità a lanciarsi nel mondo dell’impresa: prima di lei lo hanno fatto, con successo, Rihanna, Kylie Jenner, Lady Gaga, Millie Bobby Brown, Alicia Keys, Jessica Alba e Drew Barrymore. è solo l’ultima delle celebrità a lanciarsi nel mondo dell’impresa: prima di lei lo hanno fatto, con successo,, Kylie Jenner,, Millie Bobby Brown, Alicia Keys,

Per la diva continua quindi il momento magico: l’anno scorso la star si è sposata con Colin Jost mentre il mondo era in lockdown a causa del Covid. Ora, invece, arriva quest’altra novità che potrebbe accompagnarsi con un suo ritorno al cinema.

