Il cantante ha chiesto alle adolescenti e a chi lo aspetta sotto il suo appartamento di New York di smettere di appostarsi sotto casa

“Qui è dove vivo. E non mi piace che voi siate qui. Sai quando torni a casa alla fine della notte e vuoi rilassarti? Questo è il mio spazio per farlo. Quindi vi sarei grato se poteste andarvene”. Con queste parole, in maniera educata e pacata, Justin Bieber ha chiesto alle ragazze e a tutte le sue fan che lo attendono ogni giorno fuori dal suo appartamento di New York di smetterla di appostarsi all’esterno della sua casa.

È diventato virale il video con la richiesta del cantante, ripreso proprio durante uno di questi “appostamenti” delle fan e postato su TikTok da @VanessaFex. Nel video si vede il cantante che esce dalla sua auto e sta per entrare nel suo appartamento, quando qualcuno lo ferma e gli chiede un abbraccio. Il cantante, educatamente, rifiuta, spiega le sue ragioni e perché vorrebbe che tutti se ne andassero e non sostassero lì.

Justin Bieber contro i fan: “Rispettatemi e non aspettatemi sotto casa”

Come ricorda “BuzzFeed”, non è la prima volta che il cantante canadese esprime fastidio per i fan che lo attendono sotto casa. Nell’ottobre scorso, in una storia su Instagram, Justin Bieber richiamava le persone sotto casa, dicendo: “Come vi convinco che è inappropriato e irrispettoso aspettarmi fuori casa per poi guardarmi a bocca aperta, scattare foto e fissarmi mentre entro?!”.

Il cantante, 27 anni, negli ultimi tempi ci tiene molto a proteggere la sua vita privata. “Ho sicuramente imparato a stabilire dei limiti e non mi sento in debito con nessuno”, ha detto in un’intervista a “Billboard” nel marzo scorso. “Ho imparato a dire di no e ad essere risoluto. Non posso sempre fare tutto”, ha aggiunto.

