Diletta Leotta con Can Yaman e la sua mamma, Instagram

Prosegue la vacanza in Turchia per la conduttrice tv e l’attore turco, che appaiono sempre più affiatati e innamorati

Giorni di vacanze e relax per Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice è volata in Turchia per trascorrere le vacanze con il fidanzato, ma anche per conoscere la famiglia di lui.

Dopo aver conosciuto e abbracciato Guldem, la mamma di Can, che ha accolto a braccia aperte Diletta, dandole il benvenuto in famiglia, la coppia sta proseguendo la vacanza, come dimostrano le ultime stories della conduttrice, in barca a largo di Bodrum, splendida cittadina costiera della Turchia.

Can Yaman e Diletta Leotta: passione al largo della Turchia

Tra tuffi, abbracci e panorama mozzafiato, Can Yaman e Diletta Leotta confermano che il loro amore va a gonfie vele e le voci sulle nozze si susseguono sempre più insistenti.

Una vacanza davvero indimenticabile per Diletta, che oltre a conoscere la famiglia del fidanzato, sta anche scoprendo le bellezze della Turchia, da Istanbul a Bodrum, navigando a largo delle splendide coste turche.

Un momento magico per Can e Diletta, non solo dal punto di vista lavorativo. Lei attende la ripresa del campionato di Serie A per tornare sullo schermo. Lui è uno degli attori del momento, grazie al successo di “Daydreamer” e “Mr Wrong”, le due soap che lo vedono protagonista. Oltre al lavoro, però, la coppia si gode anche il momento magico in famiglia, pronta, magari, a fare il “grande passo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata