Carolina Marconi, Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello sta raccontando sui social il suo percorso e come sta affrontando la malattia

Con una foto in cui appare sorridente, pubblicata su Instagram, Carolina Marconi ha aggiornato i suoi fan e followers sulle sue condizioni di salute. Circa un mese fa la showgirl venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato di avere iniziato le terapie per un tumore al seno.

Da quel momento sta aggiornando i fan sulle sue condizioni, postando anche alcune foto con le quali racconta (e mostra) che ha tagliato i capelli.

“Vi confesso che avevo una paura matta per gli effetti collaterali che poteva causare”, racconta Carolina nel suo ultimo post, parlando della terapia. “Fortunatamente in questi giorni non ho avuto tanti sintomi… Ahimè fino a stamattina… quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo…”, spiega.

Carolina Marconi aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute

“Mi sento benissimo anche se un po’ stanca… Inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive” spiega ancora l’ex gieffina, parlando sinceramente ai suoi fan e raccontando come si svolgono le sue giornate e che tipo di alimentazione sta seguendo. Ma soprattutto spiegando come fa a tenersi su con l’umore.

“Il segreto è non perdersi mai d’animo e tirarsi su… ci sono dei giorni duri si certo sono umana, ma proprio in quei giorni più difficili cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi magari progettando il lavoro, dipingendo, cucinando poi se sono proprio stanca mi butto sul divano, leggo un bel libro, guardo una bella serie e ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà e diventerò una persona migliore sicuramente di oggi”, ha scritto ancora Carolina Marconi su Instagram.

“È un percorso che devo fare con coraggio sapendo che sicuramente arriverà un giorno in cui tutto quello che stato sarà servito sicuramente a rafforzare il mio carattere… intanto perché non rendere questo percorso più bello di quello che sembra? La vita è questa, niente è facile, e nulla è impossibile… Grazie ancora per il sostegno, per le vostre storie incredibili, per condividerlo con me a confronto mi sento piccola siete grandi!”, ha concluso.

