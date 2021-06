Alba Parietti

Il figlio Francesco Oppini a LaPresse: "È stata una mamma eccezionale, ora vuole un nipotino"

Alba Parietti compie 60 anni e la maggior parte degli italiani fatica a crederci.

E Francesco Oppini (protagonista del GF Vip), che è suo figlio, come vive il compleanno importante di una mamma così famosa?

“Non me ne rendo conto. Da sempre non riesco a vedere gli anni che passano per nessuno della nostra famiglia, neanche per me e per mio papà (Franco Oppini, ndr)”.

Secondo lei, mamma Alba come vive i 60 anni?

“Bene. Non è una che ha mai avuto problemi con l’età. E più va in là con l’età, più diventa serena, consapevole della sua forza e anche dei suoi limiti. In un certo senso anche più materna”.

Alba Parietti non è stata una mamma materna?

“No, anzi. È sempre stata presente, vicina, autonoma, non ha mai chiesto un euro a nessuno. Lei e papà si sono separati quando ero piccolo e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”.

Francesco Oppini bullizzato perché figlio di Alba Parietti

Non deve essere stato sempre facile essere il figlio di Alba Parietti.

“Ci sono stati momenti difficili. Quando ero un ragazzino di 14 anni, al primo anno di liceo, mamma era al massimo della sua fama televisiva. E io ero bullizzato”.

In che senso?

“Mi dicevano: perché tu sei così brutto e lei è così bella?; oppure: lei è alta e tu sei così basso… Allora, venticique anni fa, non si parlava di bullismo, ma era quello. E poi, quando magari lei mi veniva a prendere, dopo essere stata in televisione, con un tailleur, elegantissima, i ragazzi più grandi facevano cori da stadio, le fischiavano… Non è stato semplice”.

Come l’ha superato?

“Grazie ai miei. Mamma con una parola, appena salivo in macchina, sapeva ridarmi fiducia, rimettere tutti al loro posto. Mi ha reso più forte”.

Un rapporto molto stretto il vostro, pare.

“Sì, molto stretto. A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi”.

Quindi perché dice che sta diventando più materna con gli anni?

“Vedo che assomiglia sempre più a mia nonna, sua mamma, che io ricordo quando aveva circa sessant’anni, appunto. Apprezza la voglia di stare in casa, apprezza la compagnia della famiglia, dà più valore al tempo. E ha una grande voglia di diventare nonna”.

Speriamo che arrivi presto il nipotino

Francesco, questo è un compito per lei!

“Lo so… Proprio in questi giorni sto facendo il trasloco per andare a vivere con la mia fidanzata (Cristina Tomasini, ndr) e anche io vorrei diventare presto papà. Spero che arrivi presto questo figlio, non so come reagirà mamma altrimenti”.

Alba Parietti nonna è un concetto di non facile digestione…

“Non vede l’ora, fare la nonna è un impegno più leggero di fare la mamma, con meno responsabilità”.

Concludiamo con un augurio a mamma Alba Parietti.

“Altri sessanta di questi anni!”

Non cento?!

“Sarebbe irreale. Altri sessanta invece magari si può”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata