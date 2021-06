William e Harry con Kate Middleton

Secondo il biografo reale William e Harry non faranno pace finché ci sarà Meghan Markle

William e suo fratello Harry non potranno mai ricomporre la loro frattura, almeno finché il Meghan Markle. Il principee suo fratellonon potranno mai ricomporre la loro, almeno finché il duca del Sussex sarà sotto l’influenza di sua moglie

biografo ufficiale della famiglia reale britannica, secondo il quale al momento è impossibile che i due Windsor possano riavvicinarsi. Ad affermarlo è stato ilufficiale della famiglia reale britannica, secondo il quale al momento è impossibile che i duepossano

Il duca di Cambridge, 39 anni, e suo fratello Harry, 36 anni, dovrebbero mettere da parte ogni tensione in occasione dell’inaugurazione della statua della principessa Diana, in programma il primo luglio 2021 a Kensington Palace per celebrare quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa del Galles.



Eppure, secondo lo scrittore Hugo Vickers se ci fosse qualsiasi tentativo di ricongiungimento a Londra, il principe Harry sarebbe costretto a risponderne a sua moglie una volta rientrato in California. Eppure, secondo lo scrittorese ci fosse qualsiasi tentativo di ricongiungimento a Londra, il principe Harry sarebbe costretto a risponderne a sua moglie una volta rientrato in California.

Insomma, sarebbe Meghan a preferire che fra Harry e la sua famiglia ci sia tensione.

William e Harry lontanissimi

“Non so cosa possa succedere nelle attuali circostanze”, ha detto il biografo parlando con i media. “Harry deve rendersi conto di quello che sta succedendo. È una situazione molto spiacevole e non credo che potrà essere risolta in questa circostanza. Harry è eccessivamente sotto il controllo di sua moglie Meghan”.

Il biografo reale non pensa che il principe Carlo interverrà. Ha continuato spiegando che i fratelli potevano parlare tramite videolink o al telefono, ma ha confermato che né Harry né sua moglie Meghan Markle hanno mostrato il piacere di farlo.

Insomma, la tensione fra William e Harry cresce. E l’inaugurazione della statua dedicata alla loro mamma Diana potrebbe non risolvere i loro problemi.

