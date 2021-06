Tommaso Zorzi

L'opinionista è volato in Puglia per stare vicino al ballerino impegnato in "Battiti Live"

relazione si inseguono ormai da diverse settimane. Finora Tommaso Zorzi non aveva mai confermato il suo legame con il ballerino Tommaso Stanzani. Adesso, però, ha deciso di uscire allo scoperto con una foto condivisa sui suoi canali social. Le voci di una lorosi inseguono ormai da diverse settimane. Finoranon aveva mai confermato il suocon il ballerino. Adesso, però, ha deciso di uscire allo scoperto con unacondivisa sui suoi canali social.

Nelle sue Stories di Instagram, l’opinionista ha pubblicato le prime immagini social insieme al 18enne.



L’influencer, atterrato a Brindisi da Milano, ha inaugurato la sua settimana pugliese nel bellissimo Palazzo dei Mori a Otranto, in provincia di Lecce, vicino all’ex volto di ‘Amici 20’. L’influencer, atterrato ada Milano, ha inaugurato la sua settimana pugliese nel bellissimo Palazzo dei Mori a, in provincia di Lecce, vicino all’ex volto di

Tommaso Zorzi allo scoperto in Puglia

‘Battiti Live’, show condotto dall’amica di Otranto. Tommaso Stanzani fa parte del corpo di ballo di, show condotto dall’amica di Tommaso Zorzi , Elisabetta Gregoraci, con lui al GF Vip. Lo show (in diretta su Radionorba, Radionorba Tv e Telenorba per cinque serate fino al 3 luglio, e poi, da metà luglio, in prima serata su Italia 1) ha preso il via proprio da

Per questa ragione l’influencer 26enne è volato in Puglia: vuole stare vicino al danzatore a cui è legato da un po’ di tempo.

Zorzi, dopo aver trascorso un weekend nella casa in campagna della nonna insieme alla sua famiglia, è corso dal suo nuovo fidanzato, fresco di esame di maturità. Fra i due il legame sembra già fortissimo, come dimostrano i loro sorrisi raggianti.

