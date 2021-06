Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, vuole rimettersi in forma prima di debuttare come opinionista

In una diretta social insieme con l’amico Alessandro Boero, la produttrice ha rivelato: “Dopo sarò umile, andrò in tutte le sagre”.



“Grande Fratello Vip a noi due!!! Che fatica fare la tv! Alfonso Signorini ci volevi tu per farmi fare ginnastica. Estate a prova di paparazzi”, ha scritto la moglie di Bonolis a commento di una foto nella quale si fa vedere mentre è impegnata ad allenarsi.

Sonia Bruganelli torna al top

La futura opinionista è felice di debuttare nella fortunata trasmissione Mediaset, anche se è un po’ preoccupata.

Così confessa: “Non ho ancora firmato perché la mia linea non mi convince. La televisione ingrassa 5 chili, per me anche 7 o 8”, ha spiegato in una diretta Instagram.

Intanto Sonia dal primo luglio sarà a Formentera, l’isola delle Baleari dove ama ogni anno andare in vacanza con la sua famiglia. Farà ginnastica anche lì, pronta a essere al top per metà settembre, quando il GF Vip prenderà il via.

