La coppia festeggia le nozze d’argento, e la moglie dell’allenatore del Bologna gli dedica un romantico post su Instagram

“Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni… Le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”. Con questa dedica, accompagnata da un cuore e da una foto del giorno del loro matrimonio, Arianna Rapaccioni festeggia le nozze d’argento con il marito Sinisa Mihajlovic. Un legame fortissimo, quello di Sinisa e Arianna, che non hanno mai nascosto il loro grande amore. Insieme dal 1995, quando si sono conosciuti in un ristorante a Roma, Arianna e Sinisa hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Virginia, la figlia di Sinisa Mihajlovic, presto sarà mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

E presto Arianna e Sinisa diventeranno anche nonni. La secondogenita di casa Mihajlovic, Virginia, infatti aspetta una bambina dal compagno, il calciatore del Pordenone Alessandro Vogliacco. La ragazza ha annunciato la gravidanza nel maggio scorso e ha postato un video tenero ed emozionante del momento in cui ha dato la notizia alla sua famiglia, con il padre Sinisa Mihajlovic, che non ha trattenuto le lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović (@virgimih)

Virginia, assieme alla sorella Viktorija, è stata, qualche anno, naufraga all’Isola dei Famosi. Adesso arriva un momento di grande gioia per la famiglia Mihajlovic, dopo i mesi difficili passati. Nel luglio 2019 l’ex calciatore e allenatore ha annunciato di avere una forma di leucemia mieloide acuta, contro la quale ha combattuto duramente, e che è riuscito a sconfiggere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata