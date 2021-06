Orlando Bloom con Katy Perry

Orlando Bloom ha postato una rara foto con il figlio Flynn e la compagna Katy Perry

Orlando Bloom pubblichi foto social insieme con la sua famiglia. Per una volta, l’attore britannico ha aggirato questa regola e ha postato uno scatto dolcissimo nel quale appare di schiena mentre tiene la mano del suo primo figlio Flynn e quella della Katy Perry. È raro chepubblichi foto social insieme con la sua. Per una volta, l’attore britannico ha aggirato questa regola e ha postato unodolcissimo nel quale appare di schiena mentre tiene la mano del suo primo figlioe quella della compagna

Sembra che il divo, 44 anni, si trovi nel Regno Unito. Proprio qui ha condiviso una foto della sua famiglia ritratta mentre si tiene per mano, con la didascalia “Amore di famiglia” e un’emoji con un cuore rosso.



Con Orlando Bloom c’è il primo figlio, 10 anni, nato dalla relazione con la top model Miranda Kerr, con la quale l’attore ha mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. Nel quadretto familiare manca solo la bimba nata dalla storia con Katy Perry, Daisy Dove. Con Orlando Bloom c’è il primo figlio, 10 anni, nato dalla relazione con la top model, con la quale l’attore ha mantenuto un ottimo rapporto di. Nel quadretto familiare manca solo la bimba nata dalla storia con Katy Perry,

Orlando Bloom e i suoi amori

Katy, 36 anni, ha recentemente condiviso un video dello scorso agosto, quando la bimba ha visto la luce. Nella clip, l’attore appare in sala parto. I suoi 125 milioni di follower si sono goduti le immagini dell’attore in camice da ospedale, con in mano un altoparlante e intento a canticchiare musica rilassante per accompagnare Katy Perry verso il grande evento.

La cantante ha elogiato il suo fidanzato, scrivendo: “Buona prima festa del papà al guaritore del mio cuore e al donatore del mio più grande dono… Ti amo”. Parole al miele, che lasciano intuire come la coppia sia solidissima.

A distanza di pochi giorni ecco la foto dell’allegra famiglia intenta a fare una passeggiata nel parco. Con le mani intrecciate, proprio come i loro cuori.

