Michelle Hunziker

Il marito Tomaso è a casa con le figlie, mentre la conduttrice si gode giornate di relax nel mare italiano

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto è basta!”. Con questo post e una sua foto, in barca, sorridente e rilassata, Michelle Hunziker racconta a fan e follower la vacanza che sta trascorrendo con le amiche, alle isole Eolie. E ne approfitta per fare uno “spot” per le vacanze in Italia.

Michelle Hunziker, in vacanza senza Tomaso

Michelle sta condividendo sui social il suo “diario di bordo” con splendide immagini, post e stories, delle sue giornate in barca.

La conduttrice sta trascorrendo la vacanza con le amiche, tra relax, panorama mozzafiato, splendidi tramonti. Con lei non c’è il marito, Tomaso Trussardi, rimasto a casa con le figlie. Una vacanza tutta al femminile, documentata da Michelle sui social, dalla colazione all’allenamento fino alla meditazione. Poi un tuffo, al sole in bikini, prima delle visite a Lipari e Alicudi.

“Day 1…Diario di bordo: sto sognando …un bacio grande”, ha scritto ancora Michelle come caption alla sua prima immagine postata dalla barca. Ed è arrivato il commento del marito Tomaso che, ironicamente, ha scritto: “Posa naturale. Ti vedo rilassata”. Non mancano, ovviamente, ottimo cibo e pesce appena pescato. Michelle, infatti, ha condiviso anche immagini dello chef Marco ai fornelli: “Cucina divinamente!”.

