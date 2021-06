Francesco Totti si trova a Mosca con Ilary Blasi e i 3 figli, sui social gli scatti del tour

, suo marito Francesco Totti e i loro 3 figli sono partiti per unamolto, alla scoperta della. La coppia è atterrata aper rilassarsi e divertirsi insieme a Cristian, 15 anni, Chanel, 14 anni, e Isabel, 5 anni.

L’ex capitano della Roma si trova in Russia come ambasciatore Ifda – International Football Development Association – e si trova a Mosca su invito del dipartimento del Turismo della capitale per una collaborazione nei settori dello sport, del turismo e della cultura. È partito prima, poi è stato raggiunto da moglie e figli con i quali ha deciso di scoprire il Paese.

“È possibile che andrò a San Pietroburgo per seguire le partite dell’Europeo, anche se non ho ancora deciso quali. Non importa, l’importante è che si parli di calcio”, ha rivelato Francesco Totti.

Lui e Ilary nel frattempo si sono immortalati nella piazza Rossa, nella coloratissima Cattedrale di San Basilio e davanti alla suggestiva Cattedrale della Dormizione. Con loro naturalmente anche i 3 figli, che hanno dimostrato di divertirsi un mondo con i loro famosissimi genitori.