Veronica Papa, compagna di Fabio Fulco, ha dato alla luce una splendida bambina ed entrambi hanno condiviso la loro gioia sui social

“Oggi è il giorno più bello della mia vita!!!”. Con questo messaggio, pubblicato sul suo profilo Instagram, Fabio Fulco ha annunciato di essere diventato papà. Il post è accompagnato da una foto che mostra l’attore napoletano, 50 anni, alle spalle di una statua dedicata alla maternità.

Anche la compagna Veronica Papa, 25 anni, ha pubblicato una foto, in bianco e nero, in cui si intravede il volto della neonata, con la caption: “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo. Agnes 27-06-21”, rivelando, così, anche il nome della piccola.

Dopo la rottura con Cristina Chiabotto (una relazione durata oltre dieci anni), Fabio Fulco ha ritrovato la serenità e il sorriso con Veronica Papa, modella e imprenditrice. I due sono felicissimi e negli ultimi mesi hanno pubblicato molti scatti di coppia, condividendo la “dolce attesa”.

La stessa Veronica, pochi giorni fa, ha postato una foto molto dolce, con tanto di carrozzina e una riflessione sulla gravidanza: “Mancano pochi giorni alla nascita della piccola e posso dire che questa gravidanza è stata magica”, ha scritto.

“Mi sono sentita felice. Si, felice per davvero. Non sappiamo ancora come sarà la vita in 3, ma siamo già sicuri di una cosa… abbiamo bisogno proprio di Te per completare la nostra Famiglia”, ha concluso la neomamma.

