Ewan McGregor ha dato il benvenuto al suo quinto figlio, il primo maschio dopo ben quattro femmine

Ewan McGregor e la compagna Mary Elizabeth Winstead sono diventati genitori. È nato, infatti, il primogenito della coppia di attori: ad annunciarlo, con un post su Instagram, è stata Clara McGregor, 25 anni, figlia dell’attore e della sua ex moglie Eve Mavrakis.

Clara ha postato una tenera immagine, mentre tiene in braccio il neonato, con la caption: “Benvenuto nel mondo fratellino. Congratulazioni a mio padre e a Mary: questo è il regalo più grande”.

Anche la sorella Esther McGregor ha pubblicato una foto su Instagram per dare il benvenuto al piccolo: “Ho incontrato il mio fratellino e sembravo un pirata. Benvenuto in famiglia piccola Laurie”, ha scritto Esther facendo riferimento al suo look nello scatto.

Ewan McGregor papà per la quinta volta

Clara (25 anni) ed Esther (20 anni) sono le due figlie maggiori di Ewan McGregor (50 anni), nate dal matrimonio con la scenografa francese Eve Mavrakis. I due si sono sposati nel 1995 e hanno divorziato nel 2017. La coppia ha avuto anche altre due figlie: Jamyian, adottata in Mongolia e nata nel 2001, e Anouk, nata e adottata nel 2011. Ewan McGregor e l’attrice statunitense Mary Elizabeth Winstead stanno insieme da circa quattro anni e il piccolo “Laurie” è il loro primo figlio.

