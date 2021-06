Will Smith

Dopo aver mostrato la sua pancetta da lockdown sui social a inizio maggio, Will Smith ha voluto aggiornare fan e follower sui suoi progressi

Nel maggio scorso aveva postato sul suo profilo Instagram una sua foto nella quale mostrava il suo fisico, dopo quarantena e lockdown, non esattamente atletico. Da allora Will Smith aggiorna fan e follower sul suo percorso per tornare in forma, sempre a suo modo, con ironia e comicità.

Il percorso di Will Smith per tornare in forma

Di recente l’attore americano ha postato un video nel quale mostra il suo ritorno in palestra. “Provo a ricordare come si utilizzino gli attrezzi dopo la quarantena”, ha scritto Smith, che ha aggiunto: “Ho sentito bruciare posti che nemmeno pensavo di avere”.

Quando, a inizio maggio, Will Smith ha mostrato il suo fisico suo social, ha ammesso: “Non sono mai stato in una forma peggiore”. E il breve video postato, in boxer e ciabatte, lo confermava, mettendo in evidenza la pancetta da lockdown, dovuta a una vita troppo sedentaria.

L’attore ha così iniziato un percorso per rimettersi in forma, postando foto e video di allenamenti, dieta e i primi risultati ottenuti. Smith non perde mai la sua ironia e i suoi follower, oltre ad apprezzare i suoi aggiornamenti, tifano per lui, con una pioggia di commenti positivi e faccine sorridenti.

Già a fine maggio, l’attore aveva pubblicato su Instagram un video dei suoi primi progressi, con la caption: “La ricerca della felicità”, citando il titolo del film di Gabriele Muccino, del 2006, che lo ha visto protagonista.

