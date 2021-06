Kate Hudson

Kate Hudson, mamma di 3 figli, si allena duramente per un fisico mozzafiato attraverso una routine che segue grazie a un personal trainer

Kate Hudson ha sempre avuto un fisico perfetto, un’immagine mozzafiato che ha reso la biondissima attrice e figlia d’arte famosa in tutto il mondo. Il tempo però è passato anche per lei e, dopo aver messo al mondo 3 figli, adesso la diva vuole tornare in perfetta ha sempre avuto un, un’immagine mozzafiato che ha reso la biondissimae figlia d’arte famosa in tutto il mondo. Il tempo però è passato anche per lei e, dopo aver messo al mondo, adesso la diva vuole tornare in perfetta forma

L’attrice ha compiuto 42 anni lo scorso aprile, così ha deciso di cominciare questa nuova fase della sua vita dedicandosi alla cura maniacale del suo corpo attraverso una routine che segue grazie a un personal trainer.



La diva si trova in vacanza con la sua famiglia in Grecia, così ha deciso di regalare ai 13,5 milioni di fan e follower di Instagram un assaggio dei suoi allenamenti quotidiani con due video girati durante il workout. La diva si trova in vacanza con la sua famiglia in, così ha deciso di regalare ai 13,5 milioni di fan e follower di Instagram undei suoicon due video girati durante il workout.

Kate Hudson maniaca del fitness

Con lei c’è l’allenatore di fiducia che la sprona a fare sempre meglio e a superare i suoi limiti. L’obiettivo è tornare in perfetta forma dopo l’ultima gravidanza, avuta nel 2018. Da allora l’attrice si è lamentata del suo corpo, che non sarebbe più tornato perfetto come in passato.

Nel video l’attrice si allena duramente ma, nonostante la sua auto critica, mostra comunque un fisico tonico e allenato.



La diva è diventata mamma per la terza volta 3 anni fa, quando ha dato il benvenuto a sua figlia Rani Fujikawa, che condivide con il partner Danny Fujikawa, l’ex cantante e chitarrista della band folk-rock Chief. è diventata mamma per la terza volta 3 anni fa, quando ha dato il benvenuto a sua figlia Rani Fujikawa, che condivide con il partner, l’ex cantante e chitarrista della band folk-rock Chief.

La diva ha anche altri 2 figli: Ryder Robinson, 17 anni, nato dal suo primo matrimonio con il frontman dei Black Crows, Chris Robinson, e Bingham Bellamy, 9 anni, il cui padre è Matt Bellamy della rock band britannica Muse.

Kate Hudson è legatissima alla sua famiglia allargata, ma adesso ha voglia di pensare un po’ di più a se stessa e tornare ad essere l’iconica bellezza che tutti ricordano.

