Ben Affleck e Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati e la storia d’amore va avanti a gonfie vele, come dimostrano gli ultimi scatti dei paparazzi

Paparazzi dietro l’angolo pronti a immortalarli, proprio come una volta. La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck va avanti a gonfie vele e, dopo i primi scatti di coppia delle scorse settimane, i due sono stati avvistati a cena a Beverly Hills, sempre più sorridenti e innamorati.

I Bennifer sono stati fotografati mentre lasciavano un noto ristorante insieme e si sono accoccolati sul sedile posteriore di una Rolls-Royce mentre un autista li riportava a casa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: le foto a cena, poi a casa insieme

J-Lo sfoggiava un look chiaro, bermuda e blazer, che metteva in forma il suo fisico, sempre mozzafiato. Ben era invece vestito in modo più casual con camicia verde, jeans scuri e giubbotto nero. I due non sembravano particolarmente infastiditi dai paparazzi e sono rientrati in auto sorridenti. Proprio come accadeva all’epoca del loro primo fidanzamento, all’inizio degli anni 2000, quando erano seguiti dai fotografi giorno e notte.

La coppia, quasi 20 anni dopo, non si nasconde più. Il trasferimento della cantante da Miami a Los Angeles, poi, sembra sempre più vicino, anche se non è ancora chiaro se i due andranno a vivere subito insieme. Ma secondo fonti vicine ai due, ormai “fanno davvero sul serio” e le foto che li ritraggono insieme lo confermano.

