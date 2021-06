Federico Chiesa e Benedetta Quagli, Instagram

L'attaccante della Juve che ha sbloccato il risultato contro l’Austria è il nuovo eroe sportivo nazionale

Non ha soltanto sbloccato il risultato contro l’Austria, ai tempi supplementari, cambiando la rotta di una partita difficile. Federico Chiesa ha anche stabilito un record, segnando in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico, che centrò la rete il 14 giugno 1996 contro la Repubblica Ceca.

Non era mai successo che nella fase finale di un torneo continentale segnassero prima il padre, poi il figlio. Perché Federico è figlio d’arte, ma non un predestinato.

Federico Chiesa: dalla Fiorentina alla Juventus

Federico, che oggi gioca nella Juventus, è nato a Genova il 25 ottobre 1997, ai tempi in cui suo padre giocava alla Sampdoria. Inizialmente ha faticato a trovare spazio, tra i giovanissimi, poi il salto agli Allievi Nazionali della Fiorentina e nella Primavera. Così il tecnico viola di allora, Paulo Sousa, lo notò e lo portò in prima squadra. Nell’ottobre 2020 Federico Chiesa è passato alla Juventus, dove in 43 partite ha segnato 14 reti.

Federico Chiesa e la fidanzata Benedetta Quagli

Non c’è solo il calcio nella vita di Federico, che ha frequentato la scuola americana, parla perfettamente inglese ed è un grande appassionato di chimica e fisica: “Se non avessi fatto il calciatore avrei voluto fare il fisico”, ha detto in passato in un’intervista.

La sua bella fidanzata si chiama Benedetta Quagli, è nata a Firenze nel 1993 ed è una nota influencer. Federico e Benedetta stanno insieme da circa due anni, condividono la passione per il calcio, per lo sport e per gli animali. Federico, infatti, posta spesso su Instagram foto dei loro due barbonicini.

Benedetta è la prima tifosa di Federico. E, appena ha potuto, è tornata allo stadio per supportare il suo compagno. Benedetta Quagli era presente, infatti, sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma, nelle scorse settimane, dove l’Italia ha giocato i match del girone a Euro 2020.

