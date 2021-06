Erling Haaland, Instagram

Il calciatore norvegese Erling Haaland, in vacanza in Grecia, ha smentito la notizia della cena record da 500mila circolata sulla stampa greca

Una cena da 500mila euro al ristorante, con tanto di mancia da 30mila euro. Sarebbe stata questa la spesa “folle” di Erling Haaland, attaccante norvegese, classe 2000, del Borussia Dortmund.

La notizia è arrivata dalla stampa greca, secondo la quale il giocatore avrebbe speso la cifra record trascorrendo cinque ore al ristorante, nel corso della sua vacanza a Mykonos.

Erling Haaland è davvero in vacanza sull’isola greca, dove sfoggia look stravaganti e si gode sole, relax e divertimento, come si vede dai post sui suoi social. Ma la vicenda non sarebbe andata esattamente così.

Haaland, reduce da una stagione record in Bundesliga, con 27 reti in 28 partire con il Borussia Dortmund, è al centro dei desideri di mercato di numerosi club europei, su tutti il Real Madrid.

Erling Haaland smentisce la notizia: “Fake news!”

Lui, nel frattempo, si gode le vacanze in Grecia, ma ha tenuto a smentire subito la notizia della cena a Mykonos: “Credo che abbiano dimenticato il piatto principale”, ha scritto ironicamente il calciatore norvegese in un post su Twitter, accompagnato da faccine buffe e scherzose, e ha aggiunto: “Fake news!”

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

