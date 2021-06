La showgirl e modella italo-iraniana guida il plotone delle fascinose in costume da bagno pronte a farci vivere un'estate da sogno

Giulia Salemi e le sue compagne di avventura in reality, programmi tv e pagine delle riviste delle gossip, inaugurano l’estate. Quella del 2021 dovrebbe essere quella che ci porterà fuori dal tunnel della pandemia da Covid. Quindi celebriamo l’avvio della stagione più calda con una galleria di bellezze al bagno, anzi in costume da bagno.

Giulia Salemi e le oriunde

Giulia Salemi capeggia la squadra delle oriunde. Le belle che hanno scelto il Belpaese. Come lei, Ariadna Romero, 34 anni, cubana naturalizzata italiana, che profuma di Caraibi. E Dayane Mello, 32 anni, dal Brasile con amore. Infine Mercedesz Henger, 29 anni e Michelle Hunziker, 44 anni. Nata in Ungheria la prima, in Svizzera la seconda.

La squadra tricolore delle bellezze

Ricca la squadra tricolore. Alessia Macari, 27 anni, scoperta da Paolo Bonolis ad ‘Avanti un altro‘ e vincitrice del primo ‘Grande fratello Vip‘. Aurora Ramazzotti, 24 anni. Cecilia Capriotti, 45 anni. Cristina Buccino, 36 anni. Elettra Miura Lamborghini, 27 anni. Federica Fontana, 44 anni. Francesca Chillemi, Miss Italia 2003, 35 anni. Giulia De Lellis, 25 anni. Maddalena Corvaglia, 41 anni. Elisabetta Canalis, 42 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata