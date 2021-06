Tamara Ecclestone

L'ereditiera Tamara Ecclestone ha festeggiato il suo compleanno senza badare a spese, fra scivoli gonfiabili, festoni, dolci e bagni in piscina

Tamara Ecclestone ha festeggiato i suoi 37 anni circondata da palloncini colorati e dalla sua famiglia. È stata sua sorella Petra a organizzare un’incredibile festa nel suo giardino inondato di sole per rendere omaggio a questo giorno così speciale. ha festeggiato i suoicircondata dacolorati e dalla sua. È stata sua sorella Petra a organizzare un’incredibilenel suo giardino inondato di sole per rendere omaggio a questo giorno così speciale.

La figlia di Bernie Ecclestone si è così divertita fra scivoli gonfiabili, festoni, dolci e bagni in piscina. Per la gioia di grandi e piccini. Tamara ha infatti 3 figli: Lavinia, di 8 anni, e i due gemelli James e Robert, entrambi di 5, nati dal suo matrimonio con l’ex marito James Stunt.



L’ereditiera del fondatore della stile casual durante il giorno, sfoggiando una maglietta grigia con un paio di pantaloncini floreali e grossi occhiali da sole, un look simile a quello di sua sorella Petra. L’ereditiera del fondatore della Formula 1 ha optato per unodurante il giorno, sfoggiando una maglietta grigia con un paio di pantaloncini floreali e grossi occhiali da sole, un look simile a quello di sua sorella

Festa speciale per Tamara Ecclestone

Tutta la famiglia si è divertita un mondo mangiando cibo da fast food personalizzato per l’occasione, realizzando enormi bolle di sapone, lanciandosi dal mega scivolo gonfiabile e gustando i gelati proposti dal camioncino parcheggiato nel viale di casa.

Come se non bastasse, grandi e piccini hanno anche potuto ammirare da vicino un rettilario giunto per l’occasione, con tanto di lucertole, tartarughe e draghi barbuti.

famiglia Ecclestone non ha badato a Insomma, come vuole la tradizione, anche questa volta lanon ha badato a spese . L’evento è naturalmente stato condiviso sui social, per la felicità dei follower che hanno potuto ammirare lo sfarzo e la gioia di un giorno così speciale.

