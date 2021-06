Sabrina Ghio

Dopo lo sfogo di rabbia, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha tranquillizzato i suoi fan e follower in merito all’intervento appena subito

“Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…”. Sabrina Ghio ha postato sui social questo messaggio, accompagnato da una sua immagine in ospedale, appena dopo l’intervento che ha dovuto subire. L’ex ballerina di “Amici” ed ex tronista di “Uomini e Donne” aveva annunciato con alcune stories che avrebbe dovuto operarsi, e si era anche sfogata con i suoi follower.

Lo sfogo di Sabrina Ghio su Instagram: “Evitate commenti superficiali”

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra, proprio ridicola’. Non sono solita parlare della mia vita privata e come vi ho sempre detto cerco di tutelarla, tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali”, aveva scritto Sabrina Ghio in alcune stories su Instagram, condividendo il suo dolore.

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe dopo l’ennesimo esame e test mi arriva una brutta notizia. Comincio a sudare ma cerco di non perdere lucidità. Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me”, ha scritto ancora.

“Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata. Con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone ma che merita comunque il vostro rispetto. Siate gentili e più buoni”, ha concluso.

Come condiviso, poi, dalla stessa Sabrina, l’intervento è riuscito, e la stessa influencer ha tranquillizzato i fan con alcune stories, ma ha puntualizzato: “Come vi ho scritto nei giorni scorsi, ho pensato che fingere e mettere la maschera della persona felice sarebbe stata la cosa migliore per me, per tutelarmi. Sono stati mesi duri, in cui ho affrontato problemi di salute che non vi sto a raccontare, perché non sono ancora pronta ad affrontare l’argomento. Quello che ho condiviso con voi in questi giorni è stato uno sfogo, quasi una liberazione da questi mesi di finta felicità”. “L’operazione è andata bene, adesso dovrò aspettare 15 giorni per l’esito della biopsia”, ha concluso.

