L’attore toscano, impegnato sul set de “Il Paradiso delle Signore”, ha pubblicato un post nel quale non trattiene la gioia

“La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”. Con questa frase, postata in una storia su Instagram, mentre si mostra “incinto” indossando un pancione finto, Roberto Farnesi ha annunciato che presto diventerà papà. A confermarlo la compagna Lucya Belcastro, molto discreta e riservata, anche sui social, che ha scritto: “Presto in tre”.

Roberto Farnesi sul set de “Il Paradiso delle Signore”

L’attore toscano, 52 anni il prossimo 19 luglio, è impegnato sul set per le riprese della nuova stagione della fiction di RaiUno “Il Paradiso delle Signore”, nella quale interpreta il ruolo di Umberto Guarnieri. Farnesi non ha resistito, e nel mezzo di una serie di stories dal set, ha postato anche la sua immagine da “incinto”, condividendo la gioia della futura nascita anche con i colleghi.

Roberto Farnesi è fidanzato da sette anni con Lucya, 25 anni più giovane di lui, e nel maggio scorso, in un’intervista in merito alla possibilità di avere un figlio, aveva detto: “Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”. Per ora non si conoscono altri dettagli sulla gravidanza e sulla futura nascita. È certa, invece, la grandissima gioia di Roberto e Lucya, come evidenziato dai loro post sui social.

