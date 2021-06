Naike Rivelli

L'attrice e cantante si è immortalata con uno scatto mentre è in topless, con addosso unicamente slip rossi e scarpe dello stesso colore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Il 21 giugno si è celebrata la Giornata internazionale dello Yoga e, tra gli amanti di questa disciplina, non manca Naike Rivelli, che su Instagram ha voluto omaggiare la giornata a modo suo.

L’attrice e cantante italiana ha difatti voluto immortalarsi con uno scatto mentre è in topless, con addosso unicamente slip rossi e scarpe dello stesso colore. Sulla sfondo, mentre si trova in equilibrio solo sulle mani, un graffito raffigurante Albert Einstein che crea un piccante effetto ottico.

Naike Rivelli e la passione per lo Yoga

L’attrice non ha mai nascosto la sua passione per lo yoga e non è raro vederla sui social, con poco o nulla indosso, impegnata nelle diverse posizioni. “Sii intelligente, fai yoga”, ha scritto la figlia di Ornella Muti, condividendo con i fan la sua posa provocante, il lato B rivolto all’obiettivo e le sue sinuose forme in mostra.

