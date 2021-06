Flora Canto, Enrico Brignano, Instagram

Nascita programmata per Niccolò, figlio di Flora Canto ed Enrico Brignano. Ma non solo: all'orizzonte sembrerebbe esserci un matrimonio in vista.

È deciso: Flora Canto ha scelto il parto programmato anche per per far nascere Niccolò, il secondo figlio dopo Martina.

L’ex tronista di Uomini e Donne, ora conduttrice Tv del programma targato Rai Due “Fatto da mamma“, aveva escluso il parto naturale per evitare problemi con il cordone ombelicale già con la primogenita Martina (la piccola aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo). E, dunque, anche Niccolò nascerà come la sorellina.

Dal canto suo, intanto, Enrico Brignano confessa ai fan di essere molto emozionato e, per la sua splendida famiglia, ha solo parole di gioia e di amore.

“Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”, ha scritto per commentare la foto in cui la figlia Martina bacia il pancione della mamma.

Flora Canto e Enrico Brignano, finalmente le nozze..?

Non solo amore ed emozioni per la nuova nascita, però: all’orizzonte sembrerebbe esserci un matrimonio in vista. Già, perché la coppia (che da sempre parla di matrimonio) avevano finalmente deciso di pronunciare il fatidico “Sì” ma, purtroppo, la pandemia ha bloccato tutto. Dopo l’arrivo di Niccolò, però, Enrico ha confermato che entrambi si sentono pronti: che il 2022 sia l’anno giusto?

