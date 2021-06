Il principe Harry e Meghan Markle

Lifetime ha rilasciato le prime scene del film "Escaping The Palace" sul principe Harry e Meghan Markle e sul loro ritiro dalla vita reale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lifetime TV (@lifetimetv)

Il canale tv Lifetime ha condiviso un breve teaser con le prime scene del film “Harry & Meghan: Escaping the Palace”, il film sulla fuga del principe Harry e della moglie Meghan Markle dalla vita dei reali.

Le prime immagini mostrano i due attori Sydney Morton e Jordan Dean che interpretano Meghan e Harry, seduti di fronte ad una giornalista, in una situazione molto simile all’intervista concessa a Oprah Winfrey nel marzo scorso.

“Escaping the Palace”, infatti, parlerà proprio delle lotte, delle tensioni e delle pressioni vissute dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle, così come dell’attenzione morbosa dei media.

“Escaping The Palace”, le prime scene del film su Harry e Meghan

Già dalle prime scene si vede un Harry combattuto, in bilico tra i doveri reale e il trattamento che la moglie è costretta a subire. Nel trailer, Harry dice a Meghan: “Ti vedo perseguitata a morte e non sono in grado di fermarlo”. E si vede anche Meghan che dice al suo bambino, Archie: “Sono una persona forte e che fa le cose per bene”.

La pellicola, dunque, dovrebbe raccontare nel profondo le vicende dei Sussex, fino al momento attuale. Tra i protagonisti anche altri membri della famiglia reale: nel cast, infatti, sono stati annunciati Jordan Whalen e Laura Mitchell nel ruolo del principe William e di Kate Middleton e Steve Coulter e Maggie Sullivan per il principe Carlo e la Regina Elisabetta. Sebbene non sia stata comunicata alcuna data ufficiale, Lifetime aveva precedentemente fissato l’uscita di “Harry & Meghan: Escaping the Palace” per l’autunno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata