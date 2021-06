Diletta Leotta

Diletta Leotta si trova in vacanza in Turchia con Can Yaman: la mamma di lui già adora la conduttrice e sembra che finalmente la benedizione...

Diletta Leotta si sta godendo una vacanza rilassante e romantica in Turchia con il suo fidanzato Can Yaman. si sta godendo unarilassante e romantica incon il suo fidanzato

L’occasione è ghiotta per conoscere la famiglia dell’attore, di origine turca. Per molto tempo si era detto che la mamma dell’artista fosse contraria all’unione: ora sembra invece che la sospirata benedizione sia arrivata.

È stata proprio Guldem, la mamma di Can, a pubblicare un selfie insieme alla conduttrice e a suo figlio. Guldem ha scritto parole dolcissime alla 29enne e al 31enne, parole che farebbero pensare a un’unione sempre più forte e alle nozze che sembrano sempre più vicine.



“Mia figlia e mio figlio”, ha sottolineato Guldem a commento dell’immagine postata. Un cuoricino rosso ha reso le sue parole ancora più dolci. ”, ha sottolineato Guldem a commento dell’immagine postata. Un cuoricino rosso ha reso le sue parole ancora più dolci.

Diletta Leotta si rilassa in barca

Insomma, per Diletta e Can il momento è magico. Lei si riposa dopo la fine del campionato di Serie A. Lui è l’artista più desiderato del momento, grazie al successo di ‘Daydreamer’ e di ‘Mr Wrong’, due soap che l’hanno visto protagonista e hanno raggiunto picchi di share vertiginosi.

barca, mentre navigano nello stretto del Bosforo che unisce il Mar di Marmara al Mar Nero, osservano la natura e i tramonti mozzafiato. I due stanno girando la Turchia da una prospettiva magica: il mare. In, mentre navigano nello stretto del Bosforo che unisce il Mar di Marmara al Mar Nero, osservano la natura e i tramonti mozzafiato.

Sullo yacht ci sono anche i parenti dell’artista turco che brindano all’amore e, forse, chissà, alle imminenti nozze tra Diletta e Can.

