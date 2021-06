Britney Spears

Fan, star dello spettacolo tra cui Justin Timberlake e Chiara Ferragni, si sono schierati accanto alla cantante nella sua battaglia legale

“Rivoglio la mia vita”. Queste le parole pronunciate da Britney Spears davanti ai giudici del tribunale di Los Angeles. La pop star americana ha rotto il silenzio, e ha deciso di testimoniare in prima persona nella causa contro il padre, che da 13 anni gestisce il suo denaro e i suoi affari.

In aula Britney Spears, quasi 40 anni, ha evidenziato: “Voglio sposarmi e avere un bambino. Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo fanno fare perché non vogliono che abbia un bambino” e, mentre fuori dal tribunale decine di fan hanno manifestato al grido di “Free Britney now”, anche sui social il movimento #FreeBritney non si è fermato.

Da Chiara Ferragni a Justin Timberlake, tutti con Britney Spears

A cominciare da Chiara Ferragni, che ha condiviso una storia su Instagram, postando un articolo sulla popstar, e scrivendo: “Please #FreeBritney. What happened to her is so bad”.

E ancora l’ex fidanzato Justin Timberlake, che su Twitter ha scritto: “Dopo quello che abbiamo visto oggi, dovremmo tutti supportare Britney in questo momento. Indipendentemente dal nostro passato, buono e cattivo, e non importa quanto tempo fa… quello che le sta succedendo non è giusto. A nessuna donna dovrebbe mai essere impedito di prendere decisioni che la riguardano”.

Timberlake, che nel 2012 ha sposato Jessica Biel, dalla quale ha avuto due figli, ha anche aggiunto: “Nessuno dovrebbe MAI essere trattenuto contro la propria volontà… o mai dover chiedere il permesso di accedere a tutto ciò per cui ha lavorato così duramente. Jess ed io inviamo il nostro affetto e il nostro supporto assoluto a Britney durante questo periodo”.

Anche il personal trainer Sam Asghari, altro ex fidanzato di Britney Spears, continua a supportarla e a stare al suo fianco. Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine “Page Six”, Asghari è “un grande sostegno” per lei, e “la aiuta ad aumentare la sua fiducia e le assicura che tutto andrà bene”.

