Filippo Bisciglia di nuovo al timone di 'Temptation Island'

Torna il tradizionale appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi

Torna, dal 30 giugno in prima serata su Canale 5, ‘Temptation Island‘. Il reality dei sentimenti anche quest’anno metterà alla prova un gruppo di coppie. Timoniere ancora una volta Filippo Bisciglia, all’ottavo anno consecutivo di conduzione. Sarà lui a tessere il filo delle emozioni, delle paure, dei dubbi, delle mancanze e di ogni sfaccettatura del rapporto di coppia: 12 i protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

Temptation Island: le regole del gioco

Per comprendere la vera natura del loro amore, sei giovani coppie non sposate e senza figli in comune partono per un resort in Sardegna. Dopo lo sbarco, le coppie sono separate per 21 giorni. Da quel momento vivono in due villaggi differenti (quello delle fidanzate e quello dei fidanzati).

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza, ma anche i limiti della relazione? Questo periodo riuscirà a far capire loro la reale natura del loro amore? Ad accompagnarli, 25 single (12 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi).

I 25 tentatori vivranno con loro cercando di trasmettere serenità e allegria. Ma allo stesso tempo li accompagneranno nel processo di riflessione sulla propria relazione.

Le single donne questa stagione sono: Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry. I single uomini sono: Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Attesissimo dal pubblico di ‘Temptation Island‘ è il momento del falò, spesso preceduto da rivelazioni a sorpresa di dialoghi e scene mostrate loro al Pinnettu. Nel momento clou dell’incontro in spiaggia, Bisciglia mostra ai protagonisti alcuni video dei propri fidanzati/e. Immagini che mostrano come i propri partner stanno vivendo questa esperienza

Al calar del sole sul ventunesimo giorno, i componenti delle coppie ancora in ballo devono sciogliere ogni dubbio al falò di confronto finale. Finalmente si rincontrano. I loro sguardi si incrociano per la prima volta dopo tanti giorni.

E sarà proprio lì che le coppie si diranno se la distanza e l’assenza hanno creato la temuta crisi. O se l’amore vincerà su tutto. Quali di questi sentimenti avrà la meglio e prenderà il sopravvento? Qui arriverà la fatidica domanda di Filippo: “Decidi di uscire dal programma con la persona con cui sei arrivato/a o vai via da solo/a?”.

Ricordiamo che quest’anno l’edizione VIP del programma, di solito affidata ad Alessia Marcuzzi, non andrà in onda.

