Diletta Leotta si trova in vacanza in Turchia per conoscere la famiglia del compagno Can Yaman. Le nozze, dunque, potrebbero essere vicine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) Le voci di una presunta crisi fra Diletta Leotta e Can Yaman sono sempre più lontane. La conduttrice è infatti volata in Turchia per concedersi una vacanza al mare e conoscere la famiglia di origine dell’attore. E qualcuno, a questo punto, vocifera che le nozze potrebbero essere vicine. La conduttrice, 29 anni, ha postato alcuni video nelle sue stories Instagram in cui mostra alcune pietanze tipiche del luogo e successivamente in barca a Poyrazkoy, un villaggio nel distretto di Beykoz, in provincia di Istanbul.

Nelle clip la conduttrice non rivela di essere con Can, ma ormai si sa che il viaggio sul Bosforo ha come mission proprio quella di conoscere i genitori del suo compagno.

Diletta Leotta vicina alle nozze?

Fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che la madre di Can Yaman si sarebbe opposta a questo fidanzamento. Anche questa notizia adesso sembra però infondata. Diletta è in Turchia proprio per conoscere i parenti del suo futuro sposo. Era stata lei stessa nei giorni scorsi, in collegamento con Radio 105, a svelare di trovarsi in un hotel di Istanbul, senza dare, però, altri dettagli in merito. Insomma, fra Diletta e Can non esiste alcuna crisi. L’attore più amato del momento, grazie al successo di ‘Daydreamer’ e di ‘Mr Wrong’, è più convinto che mai della storia con la conduttrice sportiva. Ecco perché le nozze fra i due adesso sembrano davvero a un passo.

