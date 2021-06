Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto, mamma della piccola Luce da un mese e mezzo, torna a riscoprire il gusto della vita mondana alla Fashion Week

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) Un mese e mezzo fa ha dato alla luce la sua piccola e bellissima bambina. Adesso Cristina Chiabotto è più felice che mai ed è pronta per tornare alla vita mondana. La sua Luce è nata lo scorso 7 maggio per la gioia della mamma ma anche del papà, Marco Roscio.



La felicità dell’ex Miss Italia è tutta nel suo sorriso radioso, che ha mostrato in occasione dell’evento organizzato da Chopard a Milano, durante l’ultima Fashion Week. La felicità dell’exè tutta nel suoradioso, che ha mostrato in occasione dell’evento organizzato da Chopard a, durante l’ultima

Cristina Chiabotto sempre al top

La modella è apparsa più in forma che mai, con indosso il suo abito romantico, lungo e di pizzo bianco. Al pranzo organizzato dal noto brand di gioielli, la bionda si è seduta al tavolo con altre amiche vip: Marica Pellegrinelli, Paola Di Benedetto e Catrinel Marlon.

La modella ha deciso di prendersi una piccola pausa dalla sua bambina per riscoprire un po’ il gusto della vita mondana. Subito dopo l’evento, però, è immediatamente tornata a Torino per riabbracciare la dolcissima Luce.

Insomma, per Cristina questo è davvero un momento magico. La sua bambina la rende felice e orgogliosa mentre, piano piano, anche la sua vita sociale torna a regalarle stimoli e occasioni. Del resto, lei è già in grandissima forma, come dimostrano le immagini in costume che ha postato recentemente sulla sua pagina Instagram e che rivelano un fisico mozzafiato.

