Alex Rodriguez e Jennifer Lopez

L’ex di Jennifer Lopez non starebbe frequentando Lindsay Shookus, che è soltanto una grande amica

Alex Rodriguez, al momento, è single. L’ex di Jennifer Lopez non si sarebbe lanciato in nessuna nuova relazione. Nei giorni scorsi l’ex giocatore della MLB era stato avvistato a New York assieme a Lindsay Shookus, ex fidanzata di Ben Affleck. Una fonte, però, ha rivelato a “ET Online” che tra la produttrice televisiva e l’ex giocatore di baseball non ci sarebbe nulla. I due sono soltanto “grandi amici”. Sempre secondo la fonte, Rodriguez, dopo la rottura con Jennifer Lopez, “non starà con qualcuno per un po'”.

Alex Rodriguez: più tempo da dedicare alla famiglia

L’ex stella New York Yankees sta, invece, trascorrendo molto tempo con le sue due figlie, Natasha, 16 anni, ed Ella, 13 anni, e con la loro mamma, la sua ex moglie Cynthia Scurtis. All’inizio di questa settimana sono stati avvistati tutti insieme a pranzo, a New York, assieme anche all’attuale marito di Cynthia, Angel Nicolas. Rodriguez posta spesso sui social di recente scatti con l’ex moglie, con cui è stato sposato dal 2002 al 2008, e il resto della famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Rodriguez (@arod)

Secondo quanto riferito da un insider a “Us Weekly”, “ora che J.Lo è fuori dai giochi, Alex sta trascorrendo più tempo con Cynthia e le bambine. Lui la inviterà ad accompagnarli a eventi o semplicemente a mangiare fuori”, ha spiegato ancora la fonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata