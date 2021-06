Selena Gomez

La star di Disney è apparsa chiarissima sulla copertina di Vogue Australia

È diventata famosa in tutto il mondo come la star di ‘Wizards of Waverly Place’, del canale Disney.

Selena Gomez per il suo viso fresco e per i capelli castani. Ecco perché in tanti si sono stupiti per la sua trasformazione radicale: l’attrice è apparsa completamente bionda sulla copertina di ‘Vogue’ Australia. Tutti ricordanoper il suo viso fresco e per i capelliEcco perché in tanti si sono stupiti per la sua: l’attrice è apparsasulla copertina di ‘Vogue’ Australia.

look futuristico, vestita con una camicia button-down dorata metallizzata con colletto giallo e dettagli con frange. Ad attirare l’attenzione, però, è soprattutto la sua chioma. Chiarissima. Anche all’interno della rivista le foto dell’artista mostrano un’immagine decisamente nuova: fra abiti dai colori accesi, orecchini appariscenti e stivali di camoscio scuro. Selena Gomez , 28 anni, ha anche optato per un, vestita con una camicia button-down dorata metallizzata con colletto giallo e dettagli con frange. Ad attirare l’attenzione, però, è soprattutto la sua. Chiarissima. Anche all’interno della rivista le foto dell’artista mostrano un’immagine decisamente nuova: fra abiti dai colori accesi,appariscenti e stivali di camoscio scuro.

Selena Gomez cambia look

In un’intervista di accompagnamento al servizio fotografico, la star ha dato una valutazione decisamente cruda della sua vita amorosa, che ha incluso personaggi come Justin Bieber.

Selena non ha chiamato nessun ex per nome, ma ha detto che crede che le sue relazioni passate siano state “maledette” e che “non si è mai sentita uguale” a un partner romantico: “Ero troppo giovane per essere esposta al gossip quando ero in una relazione“, ha detto. “Penso che la maggior parte delle mie esperienze nelle storie d’amore siano state maledette”.

L’ex star della Disney ha continuato spiegando perché abbia intitolato il suo album del 2020 e la nuova linea di trucco ‘Rare‘, confermando che la parola ha un significato sentimentale per lei.

