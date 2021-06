Un dettaglio, emerso in questi giorni, che dimostra come iavessero deciso in che modo chiamare laben prima di ricevere l’assenso della

Quattro giorni prima che Lili nascesse in California, precisamente il 31 maggio 2021, è infatti stato registrato il dominio LiliDiana.com seguito da LilibetDiana.com il 4 giugno, il giorno in cui la sorella minore di Archie è stata messa al mondo.

non è però un nome qualunque: è l’amatissimodella regina Elisabetta. Fu usato per la prima volta dall’allora principessa Elisabetta quando non era in grado di pronunciare il proprio nome e fu usato affettuosamente da suo nonnoe in seguito da suo marito