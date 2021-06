Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, Instagram

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono sempre più felici e innamorati, tra giornate al mare e cene romantiche, come confermano le foto postate da entrambi su Instagram.

Mentre prosegue l’avventura di “Love Island”, il dating show che conduce da Gran Canaria, Giulia De Lellis si sta godendo qualche giorno in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Lui l’ha raggiunta alle Canarie e i due sono sempre più felici e innamorati, tra giornate al mare e cene romantiche, come confermano le foto postate da entrambi su Instagram.

“My ray of light” (“Il mio raggio di luce”) ha scritto Carlo Gussalli Beretta postando immagini di romantici baci al tramonto. La storia d’amore tra Giulia e Carlo è nata a fine 2020. A dicembre lui ha postato alcuni scatti insieme a Giulia, ma pare che i ragazzi si frequentassero già da qualche mese. I due, infatti, si conoscevano già: lui era amico di Andrea Damante, ex storico di Giulia De Lellis.

Chi è Carlo Gussalli Beretta, il fidanzato di Giulia De Lellis

Carlo Gussalli Beretta è l’unico figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore dell’omonima fabbrica d’armi. Laureato in Economia Aziendale e Management, Carlo si occupa di risorse umane. È famoso per essere stato fidanzato con la modella Dayane Mello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e finalista dell’ultimo “Grande Fratello Vip”.

Con “Love Island”, nel frattempo, prosegue l’avventura di Giulia De Lellis alla conduzione. Si tratta di un dating reality interattivo, in onda su Discovery+, nel quale 10 single (5 ragazzi e 5 ragazze dai 20 ai 30 anni) si ritrovano in una villa su una splendida isola, seguiti 24 ore su 24 dalle telecamere e lontani da tutto e da tutti. L’obiettivo finale è trovare l’anima gemella e conquistare il premio finale da 20mila euro in gettoni d’oro.

