Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, rivela le sue difficoltà e i suoi momenti bui

Sui social appare sempre rilassata, spensierata e sorridente. Ma anche nella vita di Aurora Ramazzotti ci sono stati dei momenti bui. È stata la stessa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a decidere di ripercorrerli.

“Mi davano dello scorfano, ho avuto crisi isteriche e disturbi alimentari”, ha rivelato la 24enne nel corso di una recente intervista concessa a ‘Vanity Fair’.



Proprio per questo adesso sottolinea: "Adoro i movimenti di body positivity che sono nati in questi anni proprio perché ammiro le persone che sono in grado di accettarsi per quello che sono".

Poi aggiunge: “Ancora oggi non posso dire di avere questa fortuna e consapevolezza così grande perché sono cresciuta circondata da tante cattiverie, persone che mi hanno detto cose bruttissime. Tutti i giorni combatto per sradicare questi condizionamenti da dentro di me, ma devo fare piccoli passi per arrivare al punto di dire chi se ne frega, l’importante è valorizzare la salute e stare bene nel proprio corpo piuttosto che vedersi perfetti”.

Aurora Ramazzotti conquista i fan

Aurora Ramazzotti ha parlato anche dei suoi primi capelli bianchi, nonostante la giovane età, e dell'acne, di cui ha sofferto: "Ho fatto di tutto per riconoscermi in un modello che ormai non è neanche più bello: ho sollevato gli zigomi, schiarito le occhiaie, snellito la figura, mi piallavo", racconta.



"Oggi, per fortuna, ci piace più vedere una cosa autentica e vera. Ma non è facile svoltare, soprattutto per chi come me è cresciuta bersagliata da cattiverie da parte di tutti. Quel giorno ho capito che non volevo più modificare nulla, al massimo la luce delle foto. Ora non uso neanche più i filtri di luce, vado sempre più verso l'autenticità", confessa.

Aurora Ramazzotti dimostra di avere grande autoironia e proprio per questo ha conquistato tanti follower: “Purtroppo sono ancora vittima del sistema e lo ammetto senza problemi. Se qualcuno mi dice sei carina, mi fa piacere. Tutti i giorni ci provo a uscire dal mindset che la bellezza non è tutto, ma siamo in una società in cui l’aspetto fisico viene per tanti prima di tutto, non voglio essere schiava di questo pensiero, sto lavorando per allontanarmi, però continua a essere una parte di me. E continuo a cercare un senso di riscatto verso chi, quando stavo crescendo e ancora oggi, fa commenti spiacevoli”, conclude.

