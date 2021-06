Alberto di Monaco, Instagram

I piccoli, assieme al papà Alberto di Monaco, sono stati immortalati allo stadio Louis-II di Monaco per il World Rugby Sevens Repechage

Gabriella e Jacques, i gemellini di Alberto di Monaco e della principessa Charlene, sono stati protagonisti allo stadio Louis-II di Monaco. I due bambini hanno assistito, assieme al papà, al World Rugby Sevens Repechage, torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo per il Rugby a 7.

A sostenere le squadre, assieme al principe, c’erano anche i due gemellini, 6 anni, sempre sorridenti molto vivaci.

Gabriella e Jacques, le foto dei gemellini allo stadio

Gabriella e Jacques si sono fatti fotografare accanto alla mascotte dell’evento sportivo e sono stati in compagnia del papà. Non era presente, invece, la principessa Charlene, probabilmente ancora impegnata nella sua visita in Sudafrica, nell’ambito della sua campagna contro il bracconaggio.

I gemellini hanno portato fortuna alle ragazze del team francese che al World Rugby Sevens Repechage sono riuscite a staccare il pass olimpico, con cinque vittorie in altrettante partite giocate.

Nella categoria maschile, invece, l’Irlanda ha battuto proprio la Francia nella finale decisiva per l’assegnazione dell’ultimo posto disponibile per i Giochi olimpici di Tokyo.

A luglio 10 anni di matrimonio per Alberto di Monaco e Charlene Wittstock

Il Principato, nel frattempo, si prepara a celebrare il prossimo 1 luglio i dieci anni di matrimonio della coppia reale. Per l’occasione sono stati già emessi quattro francobolli commemorativi che ritraggono i reali monegaschi il 1 luglio 2011, giorno del loro matrimonio. I francobolli rappresentano quattro tappe della vita della coppia.

